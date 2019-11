Visingstavla opna i strålande haustvêr

Nyhende

I det klare haustveret tok om lag 50-60 personar turen til Hornseten for å vere med på markeringa av Herøy Rotaryklubb sitt nye prosjekt.

President i rotaryklubben, Bjørn Martin Aasen, ønskte dei frammøtte hjarteleg velkomne, og retta ei spesiell takk til dei tre bankane i Fosnavåg som hadde støtta prosjektet.

Etter ei kort orientering om Herøy Rotary, som vart starta i 1966, gav presidenten ordet til ordførar Bjørn Prytz. Det var han som stod for innviinga av tavla, og her er helsinga ordføraren kom med til publikum denne godvêrsdagen på Hornseten med blå himmel i alle retningar.

«Stien over Tverrfjellet og hit opp til Hornseten er blitt eit viktig og mykje brukte utfartsmål. Ja vi kan seie at det er helse i kvart steg.

Informasjon om kva vi ser rundt oss når vi er på tur, gjer turen kjekkare og kunnskapen om området betre. Slike tavler som fortel om naturen, om horisonten og geografien, gjer at brukarane, uansett om vi er kortreiste eller langreiste, får ei rikare oppleving, og set området vårt i ordets rette forstand på kartet.

Sparebank1, Fosnavåg, har invitert Herøy Rotary til å bli med på eit nytt prosjekt, natursti rundt Myklebustvatnet. Det er å håpe på at vi politikarar kan finne rom for at også kummunen kan bli ein god medspelar i dette prosjektet. Å knyte turstien på Tverrfjellet og Hornseten saman med stien rundt vatnet, kombinert med opplysande skilt og info-tavler som fortel om det vi opplever og ser på turen, vil vere viktige bidrag til å utvikle Herøy til eit turistmål. Det vil og skape trivsel og gode opplevingar for oss som bur her.

ROTARY har i alle år markert sitt engasjement for lokalmiljøet mellom fleire prosjekt, her vil eg trekke fram:

* Restaurering av vårfjøsen på Skorpa, der personar som rømde fra krigsmakta kunne halde seg i skjul til dei vart henta for overfart til England.

* Bysta av industripioneren Gerhard Voldnes i Fosnavåg

* Og diverse vedlikehald av Herøy Gard.

Eg vil takke Herøy Rotary for igjen å ha vist samfunnsengasjement og fått opp denne flotte tavla her på Hornseten, og erklærer med dette tavla for offisielt innvigd!

Måtte mange finne vegen hit opp for å sjå utover den finaste kommunen nokon kan besøke og bu i»!

Og til stor åtgaum vart det snorklipping og gratulasjonar. Og har du ikkje vore på Hornseten og sett tavla, bør du legge turen dit! God tur!

Tekst: Roar Skoglund.

Foto: Per Arne Gjerdsbakk.