Flott innsats for årets TV-aksjon: Så mykje blei samla inn i Herøy og Sande

Årets TV-aksjon samla inn heile 220 millionar til CARE sitt arbeid for kvinner i nokre av verdas mest sårbare område. Om lag 100.000 bøsseberarar banka på dører over hele landet for å samle inn pengar, pengar som skal gi 400.000 kvinner moglegheita til å bestemme over sitt eige liv.

– På vegner av CARE vil eg seie tusen takk til alle frivillige, alle bøsseberarar og alle givarar som har bidrege. Resultatet av TV-aksjonen vil bety enormt mykje for kvar einaste ein av die kvinnene som no får moglegheit til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få si stemme høyrt, seier Gry Larsen, generalsekretær i CARE i ei pressemelding.

Over ein halv million frå Herøy og Sande

Sett med lokale auge les vi av statistikken at både Herøy og Sande var i det gåvmilde hjørnet. Av landets 423 kommunar, hamna Herøy på 161.-plass. Sande rangerte seg endå høgare, og hamna på 71.-plass. Dei var også å finne i det øvre sjiktet på fylkesoversikta. Herøy kom der på 14.-plass, og Sande var faktisk nummer 3. Sterkt!

I Sande vart det samla inn heile 162.623 kroner, noko som svarar til at kvar innbyggjar i snitt gav 65,23 kroner kvar. I Herøy var summen 443 922 kroner. Det svarar til 49,73 per innbyggjar. Landsgjennomsnittet per innbyggjar var på kr 41,47, så her var både Sande og Herøy godt over.

Ser ein på kor mykje som blei gitt blant nabokommunane per innbyggjar, kan vi nemne at Hareid er hakket over Sande. Gjennomsnittet der var 74,03 kroner per innbyggjar. I Vanylven var snittet 49,93 og i Ulstein 28,97.

Mykje frå skulane

Elles av statistikken merkar vi oss at fleire av dei lokale skulane har gjort ein heiderleg innsats. Vi tillèt oss å trekke fram Larsnes skule som samla inn heile 39.960 kroner, og Bergsøy skule, Borga som samla inn 30.000,-. Skryt skal også alle andre lag og skular ha for sine fine bidrag.

Sprang for ei god sak

Dei som var i Fosnavåg fredag fekk også sikkert med seg at kommunetilsette og representantar frå den private sektoren sprang rundar i sentrum til inntekt for aksjonen. Her trimma dei deltakande inn 9.300 kroner.