Jan Driveklepp om skatteoppkrevjar-flyttinga over på staten:

– Herøy taper på dette

Folk flest vil nok ikkje merke store forskjellen på at skatteoppkrevjar-funksjonen no skal organiserast under staten. Men skatteoppkrevjar for Søre Sunnmøre Kemnerkontor, Jan Driveklepp, meiner likevel Herøy taper på ordninga.