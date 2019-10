Nyhende

Larsnes/Gursken har slite med poengfangsten i det siste, og spesielt var 2-5-tapet heime for Ørsta tungt å svelge. Dei svake resultata har også ført LGFK inn i nedrykksstriden, men LGFK-trenar Anders H. Hoff er framleis sterk i trua på at dette skal gå bra. Han meiner det var mykje positivt å ta med seg frå kampen mot Volda, der LGFK tapte 0–2 for serieleiaren.

– Spennklare for siger mot Hødd

Sjølv om trenaren er optimistisk, er han fullt klar over at Hødd 2 på Høddvoll kan vere ei vanskeleg oppgåve.

– Det blir nok ein tøff kamp. Vi møter mest sannsynleg eit veldig ungt Hødd 2-lag, som vil springe mykje. Men vi er godt førebudd etter ei bra treningsveke, og har eit mål om å ta med tre poeng heim. Gutane er i alle fall spennklare for siger mot Hødd, seier Helsem Hoff til Vestlandsnytt.

Han legg til:

– Tre poeng vil nok mest sannsynleg langt på veg trygge plassen vår i 4. divisjon. Sjølv om vi har ein vanvitig viktig kamp borte mot Hareid neste veke, før vi avsluttar heime mot Blindheim.

To eller tre lag ned?

LGFK er akkurat no plassert som nummer åtte av tolv. Men det er tett som hagl, og berre fire poeng ned til Hareid, som er nest sist. Kor mange lag som rykker ned avheng av om Herd bergar plassen i 3. divisjon, og om Volda/Bergsøy vinn opprykkskvaliken.

Vi sender kampen direkte

Vestlandsnytt følgjer sjølvsagt spenninga i 4. divisjon tett, og i kveld klokka 18:30 sender vi kampen mellom Hødd 2 og Larsnes/Gursken direkte.

Kampen vert kommentert av journalist Stian Langlo Driveklepp. Vi vil starte sendinga litt før avspark.

Første gang

Dette vert Vestlandsnytt sitt fyrste forsøk på å direktesende og produsere ein fotballkamp på eiga hand, noko vi også tek sikte på å gjere meir av i tida som kjem. Med tanke på at dette er fyrste sending tek vi eit lite atterhald om at det kan oppstå tekniske utfordringar, men vi reknar sjølvsagt med at det heile skal gå saumlaust føre seg.

