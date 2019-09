Inviterer til rosa moteshow

Nyhende

– Dette går til ei kjempegod og uhyre viktig sak, så dette stussa vi ikkje på eit sekund.

Det seier Maria Sporstøl Leine til Vestlandsnytt. Den daglege leiaren for Marias Mote er ei av damene som no går i bresjen for moteshow-satsinga komande onsdag. Arrangementet skjer i samband med at det er rosa sløyfe-aksjon i oktober månad, ein aksjon som har som intensjon å vise solidaritet med brystkreftramma, formidle informasjon, auke kunnskapen om brystkreft, samt å samle inn midlar til brystkreftforsking.

Pengar til brystkreftforsking

To andre damer som er med på storhende er representantar for Brystkreftforeningen på Søre Sunnmøre, leiar Marit Elin F. Falkanger og sekretær Liv Hogrenning. Dei er svært takksame for at det lokale næringslivet støttar opp om denne viktige saka.

– Inngangspengane går rett tilbake til forsking som kjem til å hjelpe brystkreftpasientar. I år skal pengegåvene rettast spesielt mot å finne løysingar på korleis ein betre skal tilpasse behandlingar for kvar einskilde pasient, og også korleis ein skal unngå seinskade etter behandling, forklarar dei to foreiningsentusiastane og held fram.

– Brystkreft er noko som rammar svært mange, anten om ein er pårørande eller om ein får det sjølv. Vi veit at forskinga framleis har mykje å gå på, og difor kjempar vi for denne saka.

Av same grunn håpar dei også at mange folk tek turen til Thon Hotel Fosnavåg for å sjå på showet onsdag kveld.

– Vi er svært takksame for at det lokale næringslivet vil vere med å støtte oss i denne innsamlinga, skryt dei to. Elles rosar dei også hotellet som stiller med lokale, pynt og lydanlegg for høvet.

Ikkje berre kle

Og når det no vert snakka om moteshow, så er det ikkje snakk om framsyning av berre kle. Nei, her vert det slått på stortromma. I tillegg til kle vert det også fokus på hår, smykke og sko. For både damer og herrar. Alle deltakande verksemder er lokale.

– Og alle samarbeider om eit lite lotteri i tillegg til moteframsyninga. Alle som løyser inn ein billett er med i trekninga av flotte premiar, fortel damene til Vestlandsnytt, som alle avsluttar med å understreke kor mykje dei gler seg til neste onsdag.