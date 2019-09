Nyhende

Mange var spente på korleis valet ville gå for Høgre utan Arnulf Goksøyr. Resultatet viser at nedturen vart liten. I prosent går Høgre ned frå 32,7 i 2015 til 29,4 i 2019. Det betyr samstundes at dei mister eitt mandat, og får no 10 representantar i kommunestyret mot 11 i den inneverande perioden.