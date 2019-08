Nyhende

- Alle nye avtalar er ting vi set høgt, og det er like kjekt for oss kvar gong. Det er også gledeleg for oss å kunne vere med på laget til Farstad-gjengen som satsar på nytt. Vi ser fram til dette samarbeidet, seier marknadssjef Øyvind Sundgot i ein kommentar til Vestlandsnytt.

Avtalen som dei to selskapa no har inngått omfattar i første omgang livssykluslysninga IHM (Inventory of Hazardous Materials) og AFD for forsyningsskipet "Farland", der farlege stoff om bord vil bli overvaka.