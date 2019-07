Siger og uavgjort for Tjørvåg

Nyhende

Av Larsnes (2003 jenter) sine motstandarar møtte dei Skeid allereie i fyrste kampen søndag. Den enda 2-2 og Sande-jentene fekk dermed ein fin start på Norway cup 2019. Klokka 17.15 i ettermiddag står Fitjar for tur, medan gruppespelet blir avslutta mot Bagn i morgon (tysdag).

– Fitjar og Bagn trur eg vi skal hevde oss bra mot, sa Indregård før stortuenringa blei sparka i gang.

Braktap for Gursken

Like bra gjekk det ikkje for gutelaget (G-2005) til Gursken/Gjerdsvika. Dei gjekk på eit braktap (19-0) mot Huk i fyrste kampen, og skal ut igjen mot Vedavåg seinare i kveld (mandag 18.30).

Fin start for Tjørvåg

To sigrar på like mange kampar gav ein fin start for Tjørvåg som stiller lag saman med Gurskøy og Moltu. Samlelaget frå Indre Herøy stiller med 9’arlag for jenter (2006) og 7’arlag for gutar (2003).

For jentene blei det 2-1 over Heia i ein jamspela fyrst kamp. Gutane opna med 3-2 over Kjelsås, og fylgde opp med ein mållaus kamp mot Rosendal måndag føremiddag. Tjørvåg-gutane har dermed fire poeng etter to kampar og ligg på andreplass etter Rosendal som har betre målskilnad.

Blanda for Bergsøy

Av Bergsøy sine fem lag var det dei to som stiller i 2003-årsklassa som starta best. Gutane starta med 4-0 over Stordal, og dei jamaldra jentene følgde opp med 3-2 over Porsanger.

Juniorlaget til Bergsøy (G-2000) møtte ein såpass sterk motstandar som Vard Haugesund i fyrste kampen og laget frå Rogaland vann 4-1.

Enda verre gjekk det for 9’arlagt til Bergsøy i klasse (G-2006). Dei opna mot Flaktveit og tapte heile 11-00.

I skrivande stund er Bergsøy (gutar 2005) det einaste laget som enda ikkje har fått prøve seg på Ekebergsletta. Dei skal i føremiddag møte Augur, som er de einaste deltakande laget frå Estland i årets turnering.

Kampar mandag

Samtlege av dei lokale laga skal i aksjon i løpet av mandagen med slikt program:

Bergsøy: 10.50 gutar 2005 mot Augar. 11.40 gutar 2003 mot Vollen. 12.20 gutar 2006 mot Hødd. 16.15 jenter 2003 mot Sjetne. 19.25 gutar 2000 mot Heming.

Tjørvåg: 18.10 jenter 2006 mot Oppsal.

Larsnes: 17.15 jenter 2003 mot Fitjar.

Gursken: 18.30 gutar 2005 mot Vedavåg