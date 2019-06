Nyhende

– Det er vanskeleg å finne sterke nok ord for den gleda vi opplever i dag. I det siste året har vi som køyrer inn og ut av Fosnavåg kunne sjå eit prosjekt ta form, eit prosjekt som både vi og entreprenørane kan vere stolte av. Vi har hatt eit tolmodig folk, som har køyrt opp og ned bakken, og også nokre utolmodige. Men prosjektet har gått bra, og vi kan no takke Statens Vegvesen og Aurvoll & Furesund AS som entreprenør for å ha levert eit kvalitetsprodukt.