Samferdselsutvalet vil forsere rute 01-tiltak

Nyhende

Det var onsdag 12. juni samferdselsutvalet tok opp ei sak om ferjesituasjonen i rute 01. Bakteppet er todelt: For det første er det ferjekaier i sambandet som treng snarlege utbetringar. For det andre har Norled tilbode seg å setje inn den fire år unge ferje «Utne» i sambandet, som erstatning for 42-åringen «Kvam».