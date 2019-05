Presisering om ferjebetaling

Nyhende

Vi vil presisere at Autopass-ferjekorta som mange no brukar, fungerer slik: Ein brukar kan opprette ein avtale som omfattar inntil to kort, og altså gjeld for to bilar.

Samferdselsutvalet si tilråding må dessutan tolkast slik at dei vil innføre Autopass-brikkebetaling. Altså automatisk betaling. Og så skal det kome ei eiga ordning for betaling for passasjerar, truleg gjennom ein eigen stasjon om bord i ferja, eller som ein mobilapp.

I tillegg kan vi også nemne at det med dagens system også kan betalast for passasjerar gjennom Autopass-ferjekorta.