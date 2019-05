Nyhende

Dugnaden gjekk over to dagar, og begge dagar møtte det godt over 20 vaksne og like mange born.

FAU ynskjer å bidra til at uteområdet vert trivelegare for elevane og personalet no når det lir mot 17. mai.

Arbeidet bestod mellom anna i beskjering av beplantning, reparasjon av ulike leikeapparat og elles reingjering rundt skulen.