Herøyværing saknar det han meiner er eit tabu i gravplassdiskusjonen:

– Må snakke om kremasjon

Helge Rødseth følgjer engasjert med på debatten som no går føre seg kring ny lokasjon for gravplass i Herøy. Men i hans auge er der eit aspekt ved diskusjonen som blir alt for lite omsnakka.