Gløymde lovpålagde organ

Nyhende

Saka der ein tiltakshavar på Bergshaugen ynskjer å bygge firemannsbustadar i staden for einebustadar like ved turvegen til Tverrfjellet, har møtt motstand frå fleire hald heile vegen. Saka har ved fleire høve vore oppe i formannskapet, der Arbeidarpartiet har kjempa hardt for å hindre tiltakshavaren løyve til reguleringsendringa. Posisjonspartia (H, KrF og Frp) og Folkelista har derimot vore positive heile vegen.