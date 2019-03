Malins om ny endring i fjerdedivisjon: – Må jobbe endå hardare

Nyhende

Det var mange saker å ta stilling til då årets Forbundsting blei arrangert på Ullevaal stadion i helga. Mellom anna fatta forbundstinget vedtak om endring av seriestrukturen for kvinner, der det no skal vere ti lag i dei to øvste divisjonane, mot tolv tidlegare. I tillegg blei det gjort vedtak om at eit utval skal vurdere andrelaga si framtid i seriesystemet. Dette gjeld for både kvinner og menn.