– Kan ikkje godta arroganse

Etter diskusjonen om Jetmund Runde sine planar på Runde (sjå eiga sak), var stemninga på tysdagens formannskapsmøte allereie litt trykka då saka om reguleringsendring for byggeprosjektet på Bergshaugen nord kom opp. Opphavleg skulle det byggast einebustadar i området, men etter eit seinare vedtak i saka blei området omregulert til å gjelde firemannsbustadar. Omreguleringa vart påklaga av fleire titals naboar, der største årsaka for klaga var trafikktryggleiken. Administrasjonen har seinare gjort tiltak for å betre trafikktryggleiken i prosjektet, men utan å varsle tiltakshavaren. Det er kjernen i det som utvikla seg til ein heftig diskusjon.