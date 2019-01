Bil av vegen nær Eiksundtunnelen

Politiet melde 08:15 om ei trafikkulykke på Eiksundvegen like før Eiksundbrua. Ein bil har køyrt av vegen og ligg på sida. Trafikken går normalt forbi. 08:44 skriv politiet at bilen har køyrt på ein lyktestolpe, og at mørenett er varsla. Ein person er køyrt til legevakt for sjekk. Politiet opprettar sak.