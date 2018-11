Nyhende

17. juli gjekk Havila Shipping ASA inn i ein ny kontrakt med Total DK for PSV fartøyet Havila Clipper. Denne kontrakten skulle sikre arbeid fram til januar 19, men no er fartøyet teken ut av kontrakt. No skal skipet marknadsførast for nye oppdrag og vil inntil vidare operere spot-marknaden.