Ny fryserileveranse for MMC First Process

Nyhende

Prestfjord AS bygger akkurat no ein ny trålar ved Gondan skipsverft i Spania. I ei pressemelding opplyser MMC First Process at dei har inngått ein avtale med leiarlaget om om leveranse av et kjøle / fryseanlegg med en kapasitet på 100 tonn i døgnet. Leveransen av den nye trålaren er i 2020. Båten skal gå i arktiske farvatn og skal fiske både kvitfisk og reker.

Fryserikonseptet fungerer på følgjande måte. Ein egen RSW-kjøler vert kopla opp mot fryseanlegget, og iskaldt sjøvatn vert pumpa inn i skipets blødetankar. Når fisken får blø ut i iskaldt vatn aukar kvaliteten i forhold til tradisjonell blogging og utbløding.

- Vi har vore hjå MMC First Process og fått testa fryseanlegget. Det var svært lovande. Vi er over gjennomsnittet interessert i teknologi og innovative løysningar som tek vare på kvalitet, miljø, og som effektiviserer vår kvardag, seier Knut Roald Holmøy, konsernsjef i Holmøy Maritime AS i ei pressemelding.