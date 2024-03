Arbeidet med å få stansa kjønnslemlesting går for sakte og heng etter veksten i folketal, særleg i land der praksisen har vore vanleg. FN har sett som berekraftsmål at all kjønnslemlesting skal vere avvikla innan 2030, men for at dette skal skje må arbeidet gå 27 gonger raskare enn det gjer i dag, skriv Unicef i ei pressemelding.

– Vi ser ein svært urovekkjande trend der stadig fleire yngre jenter vert utsette for praksisen, mange før femårsalderen. Dette påfører jentene ulidelege smerter og frykt, og det til og med etter foreldra sine ønsker og samtykke, seier generalsekretær i Unicef Norge, Maria Greenberg Bergheim

Unicef-rapporten viser at kjønnslemlesting er mest vanleg i afrikanske land med 144 millionar tilfelle, etterfølgt av 80 millionar i Asia, og 6 millionar i Midtausten. Rapporten viser også at 15 prosent fleire jenter overlever kjønnslemlesting, eller 30 millionar fleire jenter – samanlikna med tala i 2016. Ei av årsakene til at fleire overlever er tilgang på antibiotika.

Rapporten viser likevel at det førebyggjande arbeidet mot kjønnslemlesting nyttar, og særleg siste tiåret har arbeidet gitt resultat.

I Noreg er finst det ikkje systematisk registrering av tilfelle av kjønnslemlesting. Dei siste tala frå Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) viser at 17.300 jenter og kvinner i Noreg truleg har vore utsette for kjønnslemlesting før dei kom til landet.

(©NPK)