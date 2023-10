Bildeglimt frå fylkesfestivalen i Herøy – sjå dei lokale deltakarane i aksjon

Det har vore ei innhaldsrik veke for deltakarar og arrangørar av UKM sin fylkesfestival i Møre og Romsdal. Ung kultur har fått blomstre på Herøy kulturhus og aktivitetsanlegget i området. Her er nokre bildeglimt frå dei lokale deltakarane i Herøy og Sande under festivalen.