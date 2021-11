- Vi ønskjer å behalde barnehagen og uteområdet vårt!

New Articles

Etter fleire utspel i Vestlandsnytt vedrørande forskjellige forslag til sparetiltak, samt ordlyd i handlings- og økonomiplanen, ser vi oss nøydt til å kommentere desse. Totalt sett for handlingsplanen kjem det fram mange gode mål og planar for Herøy og mykje verkar godt gjennomtenkt, men på spesielt eit område verkar det som om ord og handling ikkje heilt er på bølgelengde. I Vestlandsnytt kan vi lese følgjande:

«(…) Kommunedirektøren ser føre seg at ein kan bruke modulbygga ved Borga for å auke kapasiteten ved Moltu skule. Skal vi fortsette med barnehage på Moltu blir det store kostnadar; vindauge og uteområde må til dømes oppgraderast, sa Aglen. Med oppvekstsenter kan vi selje bygget og kutte driftskostnader – til dømes ved at vi får felles rektor, la han til.» - Vestlandsnytt 29.10.2021

Vi kan byrje i handlingsplanen der vi kan lese om Herøy Rådhus, fasade og ombygging. Når ein sjølv jobbar i bygget er det lett å sjå kva tiltak som trengs. Men som tenar av innbyggjarane bør ein opptre solidarisk og gjerne «stå i det sjølv» fram til nivået i det minste er akseptabelt på dei andre institusjonane som kommunen forvaltar.

Kva var det vi nett siterte kommunedirektøren på? Store kostnadar til utskifting av vindauge i barnehagen? Når kommunen samtidig budsjetterer 12 millionar kroner over 2 år til å, blant anna, skifte alle vindauge på rådhuset opplevast dette som særdeles usolidarisk. Rådhuset og kommuneadministrasjonen er den sterke part i dette forholdet, dei rår over pengar, makt og innflytelse. Barna og barnehagen er den svake part. Kvar er det då korrekt å byrje med oppgradering og vedlikehald?

Vidare kan vi sjå litt meir spesifikt på forslaget som ligg føre, nemleg oppretting av oppvekstsenter på Moltustranda og Leikong. Vi fokuserer på Moltustranda i og med det er her dei største inngrepa er varsla. Det er ikkje nødvendigvis alt med dette forslaget som er negativt, men slik forslaget er per dags dato er det tungtvegande grunnar for at dette er eit særs dårleg alternativ. Med dei rette endringane kan alternativet verte godt, men då må kommuneadministrasjonen først vise innbyggjarane kva dette alternativet er. La oss sjå litt på tala og grunnane til at vi meiner forslaget som føreligg ikkje er spesielt godt (eller kanskje berre ikkje godt gjennomtenkt?)

Herøy kommune har krav til areal innandørs og utandørs for barn i barnehage, legg vi opp til full dekning vil minimumskravet utandørs vere 576 m², brutto areal bygg ca. 400 m², totalt ca. 1000 m². Kommunedirektøren vil bruke modulbygg for å auke kapasiteten, men har kommunedirektøren tenkt over at det ikkje berre er kapasiteten i bygningsmassen som må aukast? «Uteområdet på skular med elevtall < 99 bør ha eit minste samla område på 3000 m²» (kjelde: NMBU, Forskingsprosjekt utført på oppdrag av Helsedirektoratet) Moltu skule har grovt rekna ca. 2900 m² samla område, av desse ca. 2000 m² med uteområde. Då sit skulen igjen med omtrent 1000 m² uteområde i form av «krikar og krokar»

For at dette skal kunne realiserast på ein god måte må ein altså kjøpe meir tomt. Dersom ein tar turen til Herøy Kulturhus i desse dagar er det ikkje vanskeleg å sjå at det vil verte omfattande kostnadar med opparbeiding av fundament, kloakk, vatn og straum. Dermed er argumentet for innsparing borte, kostnadane for oppgradering og utskifting av vindauge bleiknar i forhold. Sal av tomt og bygg vil heller ikkje kome i nærleiken av kva ein kan få tilbake ved eit reint sal av modulbygga, for ikkje å snakke om kor mykje lettare dei vil vere å omsette.

Vedrørande trafikale forhold har Moltu skule allereie trafikale utfordringar ved levering og henting. Her ligg parkeringsplass og gangveg på motsett side av vegen og parkeringsplassen er allereie full med bilar frå skulens tilsette. Skulen manglar og HC-parkering, noko som vert eit krav når barnehagen vert oppført med universell utforming.

Leikemiljø, i barnehagelovas § 2 heiter det:

«Barnehagen skal gi barn moglegheiter for leik, livsutfalding og meiningsfylde opplevingar og aktivitetar i trygge og samtidig utfordrande omgjevnader.»

Dette utdjupast vidare i rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver der det heiter at: «Barnehagen skal ha areal og utstyr nok til leik og varierte aktivitetar som fremjar bevegelses-glede, gir allsidig bevegelses-erfaring, sanseerfaring og moglegheiter for læring og meistring».

Kva med tomta sine kvalitetar? Tomta bør ha naturleg vegetasjon, dette har barnehagen der den ligg i dag, men dette må opparbeidast på arealet skulen disponerer. Vidare vil ein barnehage samlokalisert med Moltu skule krevje nye leikeapparat tilpassa bornas alder åtskilt frå skulens leikeområde.

Plassering av bygning bør vere i le og den bør utformast for å gi vindbeskyttelse. Uteområdet bør vere sør- og vestvendt for å gi gode solforhold. Tilgjengeleg areal ved Moltu skule er ikkje gunstig med dette tatt i betraktning. Moltu Barnehage er ein av dei barnehagane med størst og mest variert uteområde, noko vi meiner er svært viktig å behalde og ikkje minst vedlikehalde. Ved samlokalisering av Moltu barnehage og Moltu skule fryktar vi at uteområde vil verte ein ettertanke.

«Skulens uteområde utgjer ein helserisiko. Mangel på krav til uteområde i norske skulegardar og barnehagar bør sjåast på som ein like stor helsetrussel mot barn, som dårleg inneklima var i si tid.» - Utdanningsnytt.no 25.05.2021

Vidare kan det vere greitt å minne om at Herøy Kommune ikkje akkurat kjem godt ut i kommunebarometeret 2021. For barnehagar i Herøy kommune kan vi sjå at av 356 kommunar hamner Herøy på følgjande plassering:

• Antall barn per årsverk (2020): 262. plass

• Leike- og opphaldsareal per barn (2020): 321. plass

Når det kjem til utspela om felles rektor/styrar er det viktig å ta med seg at styrar på Moltu ikkje berre har dette som oppgåve. Dermed er det ikkje eit reint kutt av eitt årsverk då ein vert nøydd til å auke bemanninga elles. I merknadane til barnehagelova § 17 er det lagt til grunn at felles organisering av skule og barnehage som éi mindre verksemd kan være ei løysing i områder der barnehagebarn og skulebarn til saman berre utgjer nokre få titals barn. Dette er eit grunnvilkår for felles organisering av skule og barnehage etter barnehagelova. Har administrasjonen rådført seg med dei som eventuelt skal ta på seg begge oppgåvene om dette i det heile tatt let seg gjere?

På side 23, under særlege omsyn for framtida kan vi lese: «Oppvekst og identitet. Ein trygg og god oppvekst skal utdanne heile mennesket. Barnehagen skal vere den beste staden å vere. Å styrke kjensla av å høyre til, skal bidra til at unge vil orientere seg tilbake til heimkommunen etter endt utdanning.»

Dette er kloke ord, men kommuneadministrasjonen motarbeider seg sjølv på dette punktet. Ein styrkar ikkje kjensla av å høyre til ved å utarme bygde-samfunna, legge ned barnehagar, legge ned skular. Fleire av foreldra er «fødde og oppvaksne» i Herøy, men vi høyrer ikkje til Myrvåg, Fosnavåg eller Tjørvåg av den grunn.

Vi høyrer til Moltustranda, det er her røtene er forankra. Fleire av oss har stått ved vegskiljet etter endt skulegang, skal vi flytte heim eller bli der vi no har opparbeidd nye venskap og nettverk? Hadde her ikkje vår skule og barnehage på Moltu den gong, då hadde vi heller ikkje flytta heim til Herøy, sjølv om tilboda var tilgjengelege andre stader i kommunen. Kommunen må ta innover seg at dei må styrke bygdene for å auke unges ønsker om å flytte heim.

Herøy kommune er oppbygd av bygdesamfunn, og det er det som er styrken til Herøy, det er det vi må bygge framtida på. Slik kommune-administrasjonen no målretta jobbar for å legge ned tilboda på Moltustranda byrjar vi å tvile på vala vi har tatt. Vi har jobbar å skjøtte, barn som skal køyrast på fritids-tilbod, venskap å vedlikehalde.

Vi har ikkje tid til ei kommune som vaklar att og fram, vi har ikkje tid til å måtte slåst for grunntilboda i bygda vår år etter år. Kommunedirektøren opnar med ein kommentar til handlingsplanen der han avsluttar med at kommunen har ei sentral rolle som samfunnsutviklar. For bygdene opplevast det derimot som samfunnsnedbygging.

Som nemnd innleiingsvis, det er ikkje sikkert eit oppvekstsenter med samlokalisert skule og barnehage på Moltustranda er eit dårleg alternativ, så sant dei rette kriteria er oppfylte. Om administrasjonen vil sjå på plassbygd barnehage med eit godt planlagd uteområde kan vi være tilbøyelege til å sjå på eit slikt forslag. Modulbygg med gummi- og grusjungel utanfor kan vi ikkje stille oss bak.

Foreldre og barn er særs nøgd med Moltu barnehage og dei tilsette som jobbar der, det einaste vi krev er eit minimum av normalt vedlikehald. I vedlikehald ligg det berekraft, noko Herøy kommune burde vedkjenne seg ettersom dei har forplikta seg til å jobbe med FN’s berekraftsmål.

I FN’s Barnekonvensjon pkt. 12 kan vi lese:

«Barnet har rett til å sei si meining i alt som vedgår det og barnets meiningar skal tilleggjast vekt.»

Barna og foreldra i Moltu barnehage er samstemte:

- Vi ønskjer å behalde barnehagen og uteområdet vårt!