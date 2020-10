Smittevernoverlegane ber arbeidsgjevarar innskjerpe smittevern-regelverket

New Articles

Det gjer dei i ei felles pressemelding tysdag ettermiddag. Dei viser til at Covid-19-forskrifta regulerer dette. I §5, 2 ledd er og reisande til Norge som skal i innreisekarantene, pålagde å bruke munnbind også ved bruk av offentlege transport heilt fram til eigen bustad.

Smittevernloven §5, 2 ledd:

"De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan likevel bruke offentlig transport frå flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind."

– Som kommuneoverlegar med ansvar for kommunane sitt smittevern, får vi fleire meldingar om at reisande som er i reisekarantene ikkje nyttar munnbind under bruk av offentleg transport frå Vigra flyplass til bustad, skriv smittevernoverlegane

– Vi vil be om at arbeidsgjevarane innskjerpar regelverket og praktiseringa av dette overfor alle sine tilsette som er i reisekarantene. Smitte ved innreise frå utlandet er ei av fleire viktige årsaker til utbrot av Covid-19 i industrikommunar. Vi bed om samarbeid slik at denne risikoen kan reduserast mest mogleg, avsluttar dei.

Oppmodinga kjem frå Bjørn Martin Aasen, smittevernoverlege i Herøy, Asta Sileikiene, kommuneoverlege i Sande, Norunn Kirkebø Elde, kommuneoverlege i Ulstein og Karsten Wingen, kommuneoverlege i Hareid.