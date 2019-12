Så mykje momskompensasjon fekk lokale klubbar og lag

New Articles

Kompensasjonen gjeld for varer og tenester for 2018. Det er registrert ein auke frå knappe 19 millionar kroner til 24,5 milllionar.

Forbundet opplyser at det framleis er eit stykke att før vare- og tenestemomsen i norsk idrett vert dekka fullt ut. Det vert jobba for at dekkingsgraden, som no er rundt 80 prosent, skal auke.

Av oppsetet kjem det fram at Bergsøy IL får mest moms tilbake av laga i Herøy og Sande, med 399.276 kroner. Lokale summar elles:

Gjerdsvika IL 30.557 kr.

Gurskøy IL 34.871 kr.

Herøy Biljardklubb 18.010 kr.

Herøy Dykkerklubb 9.468 kr.

Herøy Kajakklubb 11.607 kr.

IL Hødd 669.105 kr.

Hareid IL 251.839 kr.

Larsnes IL 63.888 kr.

Larsnes/Gursken FK 32.631 kr.

Moltustranda IL 39.491 kr.

Sandsøy IL 9.183 kr.

Tjørvåg IL 54.965 kr.

Vanylven FK 50.948 kr.

Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb 12.269 kr.

Hasundgot IL 130.882 kr.