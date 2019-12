Gjenvalt som styreleiar i Midt-Norsk Rederiforening

New Articles

Det opplyser foreininga sjølv i ei pressemelding. Valet skjedde under foreiningas årsmøte. Han har vore styreleiar sidan 2011 og blei no valt inn for to nye år. Med seg styret har han Øystein Uksnøy (Uksnøy), Fredrik Remøy (Rem Offshore) og Tommy Walaunet (Island Offshore).

Foreningens formål er å samle reiarlag til felles ivaretaking av skipsfartens interesse. Foreininga er ein kretsforeining i Norges Rederiforbund.

Midt-Norsk Rederiforening har 14 medlemsreiarlag:

Boa Offshore, Bourbon Offshore Norway, Golden Energy Offshore, Havila Shipping, Island Offshore Management, Olympic Shipping, Remøy Mangement, Remøy Shipping, Sanco Shipping, Uksnøy & co., Volstad Maritime, Rem Offshore, Sverre Farstad & co. og Havila Kystruten.