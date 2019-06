Myklebust Verft skal bygge ny brønnbåt til Sølvtrans

New Articles

- Dette er ein fantastisk dag for alle oss ved Myklebust Verft, seier dagleg leiar Inge-Jonny Hide ved verftet som leverte to brønnbåtar til det same reiarlaget i 2017.

- At Sølvtrans, som er verdast største brønnbåtreiarlag, vel å kome tilbake for å bygge meir hos oss er ei stor tillitserklæring. Strategisk jaktar vi på prosjekt der vi har mest muleg kjende faktorar for å redusere risiko. Derfor er det ekstra godt nytt for oss at Sølvtrans kjem tilbake og at vi kjenner både kunden, designet og teknologien i prosjektet godt, seier Hide.

Gode erfaringar i Sande

- Vi har svært gode erfaringar med Ronja Ocean og Ronia Diamond som vi fekk bygt på Myklebust og ser fram til å utvikle samarbeidet vidare, seier reiar og administrerande direktør i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

- Og så er det ekstra hyggeleg å kunne bygge ved verftet i Sande kommune der Sølvtrans-reiarlaget har sine røter, seier Halsebakk.

Den nye brønnbåten får bygg nr. 75 ved Myklebust Verft. Han skal leverast i mars 2021, og er basert på Kongsberg NVC 389.

Samanlikna med dei to førre brønnbåtane vi leverte til reiarlaget, er lastekapasiteten auka frå 3200 til 4000 kubikkmeter. Dette har ein oppnådd ved å auke skroglengda med 7,2 meter. Skroget skal byggast ved det tyrkiske verftet Hat-San.

- I lag med våre tilsette, leverandørar, kundar, eigarar og bankar har vi lagt bak oss ei svært krevjande periode. Derfor vil nok dagens kake-feiring av denne svært viktige kontrakten smake ekstra godt, avsluttar Inge-Jonny Hide.