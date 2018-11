Julestjerna skinner igjen

New Articles

Når hun likevel kommer til konserthuset i Fosnavåg den 5. desember med den irske Grand Prix-legenden Johnny Logan, vår internasjonale stjernetenor, Thomas Ruud og vårt lokale kor, Tolvtetten, skyldes det ingen myke verdier, men snarere innsatsen til et team av verdens fremste stemmeleger i Berlin.

Forvarselet fikk hun kvelden før: Influensa-syk og med 40 i feber, gjennomførte den pliktoppfyllende artisten en konsert uten at publikum kunne merke at hun var besvimelsen nær. 30 år med turneer hadde lært henne at avlysning ikke var tema. Hanne Krogh ville gjennomføre, uansett hva det måtte koste!

I «Reisen til julestjernen», filmen der Hanne Krogh spiller hovedrollen som «Sonja», begynte julestjernen å skinne igjen grunnet tro, mot og godhet. Virkelighetens Hanne Krogh forble stum vinteren igjennom. Den velkjente stemmen var borte.

På forsommeren reiste hun til Tyskland for operasjon. Undersøkelsen en måned senere viste legene på Charité-sykehuset i Berlin at operasjonen var vellykket. Stemmebåndene var friske. Likevel var veien tilbake lang. Hanne Krogh kunne ikke lenger bare åpne munnen å synge, slik hun var vant til. Hun måtte lære å finne tonene på nytt. Heldigvis hadde hun den beste stemmepedagogen i sin aller nærmeste krets. Den ekstremt velutdannede og erfarne Thomas Ruud, med erfaring fra mange av de store operascenene i verden, fikk i oppdrag å få «julestjernen» til å skinne igjen.

Fremgangen kom raskt, selv om prosessen var en smule smertefull. Hanne Krogh måtte jobbe hardt for det som alltid hadde ligget i henne som en naturlig gave. Tonene kom tilbake, én etter én, og stemmen var faktisk blitt litt dypere og med mer tyngde, men med den velkjente klangen i god behold.

Etter måneder med trening, gjennomførte Hanne Krogh en stor konsert i barndomsbyen Haugesund. Publikum skjønte at de var vitne til et helt spesielt øyeblikk. Stjernen strålte slik av glede og lykke at alle ble fanget inn i den helt spesielle stemningen. Først etter 18 sanger, gikk sceneteppet ned den kvelden. Hanne Krogh var tilbake, ni måneder etter at stemmen forsvant.

Dermed kunne den etterlengtede juleturneen med Johnny Logan gjennomføres: I tre år hadde Hanne Krogh arbeidet for å få frigitt Johnny Logan for juleturné i Norge. Den irske Grand Prix-helten er populær i mange europeiske land, men var svært motivert for endelig å være med på stor Norges-turne. Men da vår egen julestjerne endelig lyktes, var det lenge spennende om hun selv kunne stå på scenen igjen:

– I mange år har jeg, i hodet mitt, hørt den hensynsløst vakre klangen til Johnny Logan i julesangene våre. Nå vet jeg at det skal oppleves, sier Hanne Krogh, som gir Johnny Logan riktig stor plass i konserten.

– Selvfølgelig skal han også synge Grand Prix-hitene «What’s Another Year» og «Hold Me Now» – og også verdenshiten «You Raise Me Up».Nettopp Johnny Logan sang den aller første versjonen av komponisten Rolf Løvlands fantastiske sang, og Logans irske og svært personlige versjon er den som ble utvalgt blant mange hundre innspillinger til Løvlands egen «Greatest Hits-plate». Når vi endelig har fått ham til hans første store konsertturné i Norge, skal han sannelig synes, sier Hanne Krogh.

Med sin kloke og humoristiske formidling av julens budskap, og trøkket fra internasjonale gjester og entusiastiske lokale kor, har Hanne Krogh opplevd at juleturneene hennes år etter år er blant de kulturarrangementer her til lands som har fått best kritikk, både av mediene og publikum.

Med årets stjernelag tyder alt på at suksessen vil fortsette.