«Bruk 2 mill. og skap tapere, spar 2 mill. og skap tilfredse innbyggere»

Vanligvis er det omvendt som gjelder. Det pågående arbeidet med tilsyn av naust gjelder overnevnte. Herøy kommune – teknisk etat – har bestemt seg for å føre tilsyn med alle naust i kommunen. Mistanke om at det er bruk av nausta som rorbu som er grunnlaget for tilsyn. Det påbegynte arbeidet vil bli uhyre tidkrevende, vil koste mange penger og skape kun tapere. Eg er en av dei.