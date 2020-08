Hva skal fremtiden bringe for vår verftsindustri?

Fritt Ord

Industri- og Næringspartiet INP vet at den verftsindustrien vi har i Norge er veldig konjunkturavhengig.

Frem til oljestupet høsten og vinteren 2014/15, hadde man hatt en lengre oppadgående kurve. Men verftene ble råka av denne oljenedturen som veldig mange bransjer ble.

Kronen på verket ble Kleven sin konkurs i sommer. Heldigvis ser det ut til å løse seg. Green Yard skal blant annet, etter overtagelsen, ta imot skip for hugging.

INP sitt partiprogram sier blant annet følgende om verftsindustrien:

INP ønsker å stille som en forutsetning at all maritim utvikling av vår flåte til forsvarsgrenene skal utarbeides og bygges/utrustes i Norge.

Dette vil sikre at kompetansen blir i Norge og at den vil være en del av vår nasjonale sikkerhet når og hvis vi har behov for utbedringer og reparasjoner av vår flotilje.

Vi ønsker også at det blir stilt krav til konsesjonsmottakere om at det skal etterstrebes utvikling og bygging i Norge.

INP ønsker å jobbe for at Verftsindustrien skal få samme rammevilkår som den har i mange andre land i Europa. Land som har sikret sin næring ved å gi statlige sikkerhetsgarantier i forbindelse med utvikling og bygging. Selvfølgelig må man kunne sette krav til rederiene. Dette kan være om lønns- og arbeidsvilkår, flagg etc.

Det er ikke lenge siden Marinen tok over sin nye stolthet KNM Maud, bygget i Korea. En stolthet som ikke ble sertifisert eller godkjent av klasseselskapet Det Norske Veritas (DNV). Dette klasseselskapet gjennomgår tegninger og fysiske konstruksjoner for å verifisere at alt er bygget og konstruert, basert på gjeldende krav og regelverk.

INP stiller store spørsmål ved Stortingets passivitet når man skal vurdere verftsindustrien sine vilkår, og fremtidsutsikter i Norge.

INP stiller også spørsmålet, hvorfor ikke stortinget evner å nyttegjøre seg av norske bedrifter i oppbyggingen av sjøforsvaret, og dermed sikre fremtidig vedlikeholds kompetanse.

Hvordan kan Sjøforsvaret og den politiske ledelsen unnvike et nært samarbeid med industrien i Norge for å utvikle fartøy som er fremtidsrettet og innoverende?

Disse tiltakene gjelder nasjonens sikkerhet, og det har ikke EU noe med. Norge er selv ansvarlig for nasjonal sikkerhet, ikke EU.

INP forventer at bevilgende myndighet klarer å se løsninger på tvers av departement og evner å finne gode løsninger til beste for distriktene som, gjennom svekket tilgang på ordre til verftene, er hardt prøvet.

Vi ser og at det norske politiske miljøet unnviker å ta politisk styring rundt sine statlig kontrollerte selskaper, og fremmer lavere bunnlinjefortjeneste mot at produksjon av nye installasjoner til Nordsjøen blir produsert hovedsakelig i Norge.

INP utfordrer derfor stortinget ved regjeringen til å ta større kontroll på sine eierinteresser, legge føringer for at man skal prioritere nasjonal produksjon og litt lavere fortjeneste. Fremfor å kjøpe installasjoner ved utenlandske verft, som tidvis har levert ufullstendige og dårlige installasjoner.

Fremtidens Norge er avhengig av underleverandører og produsenter som har mulighet til å utvikle fremtidig kompetanse for andre oppdrag og vedlikeholdsprosjekter.





Volda 27.07.20

Finn Arne Follestad

Fylkesleder og sentralstyremedlem Industri og Næringspartiet