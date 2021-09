Metizport tek opp kampen mot Team Midgard i Telialigaen

Både medvind og motvind for Metizport like før seriestart i Telialigaen:

I månadsskifte spelar Metizport for fyrste gong i eliteseriedivisjonen til norsk E-sport i spelet CS: GO, noko Herøy-klubben er spenna klar for. Breiddesatsinga deira med lokalt klubbhus møter derimot litt meir motvind.