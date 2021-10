Sport

Det tok berre rundt ti minutt før Bergsøy fekk kveldens første scoring, ved Nils-Erik Engen. Eit kvarter seinare tok same mann frispark, og på returen var Bendik Frøysa som sikkert sette 2-0. Berre fire-fem minutt seinare var det klart for ny BIL-scoring, då Engen sette si andre for dagen. 3-0 til Bergsøy var også pauseresultatet på Hareid, etter ein omgang der herøyværingane hadde tilnærma full kontroll på tabelljumboen.