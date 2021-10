Kvar sin omgang då Gjerdsvika/LGFK 2 vann slaget på Gurskøya

Sport

Moltustranda/Tjørvåg/Gurskøy (MTG) gjekk offensivt til verks dei første ti minutta på Tjørvåg stadion, og laget hadde også nokre halvsjansar i løpet av denne perioden. Deretter tok Gjerdsvika/LGFK 2 over kommandoen, og etter eitt par misbrukte sjansar, var det duka for 1-0 i det 13. minuttet. Unge Mathias Meli Hjelle var målscorar, og berre to-tre minutt seinare sette same mann inn 2-0 for sandssokningane.