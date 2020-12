Ny samarbeidsavtale med Bergsøy IL-Fotball

Sport

– Bergsøy IL-Fotball har hatt eit nært og godt samarbeid med Fokus Regnskap AS sidan 2002. For oss er det viktig å støtte Bergsøy IL-Fotball sitt gode arbeid for trivsel og bulyst i kommuna vår, seier Stig Vestnes i Fokus Regnskap i ei pressemelding.

– Fokus Regnskap har som Stig nevner vore ein god samarbeidspartnar i fleire år, og det at dei blir med vidare på ein forbedra avtale i den spesielle tida vi no er inne i, er vi utruleg takknemleg for, seier Magnus Myklebust i Bergsøy IL Fotball.

Det å få med sponsorar på lengre avtaler, slik som Fokus Regnskap, er viktig for klubben for å blant anna få ein meir forutsigbar økonomi.

Bergsøy ser fram til eit godt samarbeid med Fokus Regnskap også for dei komande åra!