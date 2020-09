Lite handball før årsskiftet

Sport

I ei melding frå Norges handballforbund fredag kunne vi lese at forbundet har vedteke at 2. divisjon tidlegast kan starte opp laurdag 31. oktober. Dette er divisjonen som Bergsøy sine handballherrar spelar i.

For 3. divisjon, der Bergsøy-damene held til, er datoen 14. november. For 4. divisjon og lågare divisjonsnivå er den førebels planlagde oppstartsdatoen 28. november.

– Datoane for tidlegast mogleg oppstart er avhengig av gjenopning av trenings- og kampaktivitet for desse nivåa frå myndigheitene, og at det kan gjennomførast ein periode med ordinær trening i forkant av seriestart. Det presiserast at datoane er tidlegast oppstart, og at det kan kome ytterlegare utsettingar dersom regjeringa ikkje ser det forsvarleg med gjenopning av aktivitetane, heiter det i meldinga frå Norges handballforbund.

Opphavleg var seriestart i 2. divisjon sett opp laurdag 5. september, og berre i løpet av september og oktober skulle Bergsøy spele 10 kampar. No kan det spøke for gjennomføringa av ein full sesong.

