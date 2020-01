Herøy Biljardklubb inviterte til storstilt eliteturnering

Sport

Herøy Biljardklubb har i desse dagar 5-årsjubileum i det flotte lokalet ved MIX-kiosken på Eggesbønes, og kunne etter lange dagar med dugnadsarbeid for å få på plass m.a. tribune for publikum, endeleg arrangere eliteturnering i helga som var. Det var godt frammøte og skyhøgt nivå med 19 elitespelarar frå heile landet, i tillegg til nokre av våre lokale 1.divisjonspelarar. Alle dei frammøtte elitespelarane ligg i toppen av tabellen og mange av dei har representert Noreg fleire gongar i både EM og VM, så vegen til finalerundane synte seg å verte for hard for dei fleste. Frå HBK var det berre Matias Sætre som kom så langt, han vann alle dei innleiande kampane med god margin og var klar for finale søndag. I finalen mellom dei to som per dags dato er ranka som dei to beste spelarane i Noreg, var det Mats Schjetne frå Ask BK som trekte det lengste strået og kunne reise heim med siger i bagasjen etter ei svært vellukka turneringshelg i Fosnavåg.

Matias Sætre: 2.-plass

Jan Ove Kvalsund Hansen: 9.-plass

Henrik Hauge Pettersen: 13.-plass

Øystein Pettersen: 13.-plass

Dag Arve Gjerde: 17.-plass

Jonas Kvalsund Hansen: 17.-plass

Trond Bendal: 17.-plass