- Det er greitt, men no skal Ørsta få svi

Sport

Kampen starta i favør for sandssokningane då LGFK reiste til Skarbøvik stadion torsdag kveld. Kveldens fyrste scoring var det nemleg Martin Haanes som stod for, med eit fint langskot i det elleve minutt var spelt. Ut over omgangen bølga det litt fram og tilbake, med sjansar for begge lag. Det blei derimot ikkje fleire mål for korkje heime- eller bortelag før pause, og Anders Helsem Hoff sitt mannskap leda høvesvis fortent.