Spela i landsturneringa

Sport

I år er det 30 år sidan Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund arrangerte den første Landsturneringen i fotball og handball. Turneringa er landets største og mest omfangsrike arrangement for tilrettelagt fotball (for menneske med funksjonsnedsetting) og handball for utviklingshemma.

Over 80 lag og om lag 1800 spelarar deltok på årets turnering. Mellom dei var Bergsøy United. Og etter reisebrevet deira å døme, har dei hatt det aldeles fortreffeleg ...

Reisebrevet

– Vi vart innlosjerte på Hotel Quality Værnes, i gåavstand til Kimenpar, der opningsseremonien vart sett i gang. Der vart det taler ved ordføraren i Stjørdalen (Ivar Vigdenes), leiaren i Norges idrettsforbund (Berit Kjøll) og leiarane for Håndballforbundet og Fotballforbundet, skriv trenar Stig Vestnes i reisebrevet, som også er publisert på Facebook. Han held fram:

– Paraden gjekk gjennom Stjørdalen sentrum, med musikk og heiagjeng langs heile traseen. I naboskapsånd helsa vi på Hødd United og Sigbjørn, som har lang fartstid på landsturneringa.

Leia an av Geir Roger Tjervåg og vår heilt eigen «G(j)ert», song vi med stoltheit «Heia Bergsøy, heia Bergsøy Ole, oleeeeee», og vi dansa oss gjennom gatene og tok både Mardi Gras og Carnival Rio de Janeiro til Stjørdalen fredag!

Vi kom til Stjørdalshallen, og Bergsøy United fekk sjefsplassane heilt framfor scena. Praten gjekk laust over bordet, med naboane våre frå Kristiansand og vår første motstandar: Greipstad IL.

Det vart eit forrykande opningsshow med flammedansar og liveband med eigen landsturneringslåt: «Vi skal skåre mål» (Du finn han på YouTube).

Johann Olav Koss, ein av Noregs største idrettsheltar, med tre OL-gull på Lillehammer, var i fyr og flammar då han gav ein super inspirasjonstale.

Sjølvaste Dag Ingebrigtsen song «Forelska i læreren», og heile salen fekk fart på rockefoten.

Det vart mange kjekke inntrykk i løpet av den første dagen og stor stemning for morgondagen og «gameday».

Vi la oss godt fornøgde, og vi rettar ein stor takk til alle som har bidrege til at vi kom oss på landsturneringa og fekk vere med på desse opplevingane.

Turneringsdagen

– Laurdag morgon var gjengen samla til frukost og klar til første kamp mot Greipstad IL. Dette var vår første kamp på lenge, og vi trong litt tid før vi fekk orden på organiseringa av laget. Greipstad hadde mange som kunne skyte, og vi kom litt på etterskot. Men etter kvart sat både forsvarsspel og angrepsspel betre. Greipstad IL frå «Det blide Sørland» vann 15–5. Det var knallgøy å få spele kamp igjen, og vi var godt fornøgde.

Neste kamp var mot Bossekop IL frå Alta. Mot dei vann vi 6-3! I denne kampen var vi flinke med plasseringa i forsvar, og vi leverte godt samarbeid i angrep. Det vart stadige jubelscener på grunn av godt målvaktspel, forsvarsspel og fine mål. På dagens to kampar har alle spelarane kome på scoringslista.

Laurdagskvelden var vi med på ein overveldande Bankett på Scandic Hell Hotel, hotellets største enkeltarrangement nokon gong. God mat, stor stemning og dans til kjende trønder-slagerar. Rett og slett kjempegøy.

Søndag

– Det vart ein litt treg start søndag, og Bossekop tok føringa, men etter kvart fekk vi justert oss inn. Etter ein strålande innsats, vann vi 8–5.

I vår siste kamp mot Greipstad, måtte vi satse på godt forsvar og målvaktspel. Dette lukkast vi godt med. Det vart eit knipent 7–4 til Greipstad etter ein knallsterk innsats frå Bergsøy United.

Etter ein god lunsj og is, var det premieutdeling med flotte medaljar.

Desse var med

– Bergsøy United sine fantastiske spelarar er: Julianne Bergsnes Muren, Sia Marie Tollås, Synnøve Kvalsvik, Geir Roger Tjervåg og Per Ivar Kleppestrand. Vi var ein liten tropp denne gongen - Vi kjem med fleire neste gong.

Bergsøy United gjekk inn i bussen til Pelle med store smil og fantastisk gode minne.

Massiv støtte

– Masse personar har støtta oss via Spleis. Vi er heldige som har støttespelarar som bidreg økonomisk. Takk til: Fosnavaag Pelagic, Atea, GS Marine, BDO, Fokus Regnskap, Skipsregnskap, Havila, Olympic, Havyard Group, Herøyhav, Smaragd, Teigenes Holding, Skår Senior og Kings Bay med sitt treårige engasjement. Takk også til Sparebanken Møre for både sponsing og gåvebidrag til årets Landsturneringen.

I tillegg har Sparebank 1 Søre Sunnmøre gitt utsendingane gåve i samband med Spleis-aksjonen.