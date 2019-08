Bergsøy på tabelltoppen etter viktig bortesiger – fekk hjelp av SIF/Hessa:

- Heilt ypparleg!

Med bortesiger mot Norborg/Brattvåg 2 og uavgjort mellom Volda og SIF/Hessa, kan Bergsøy juble over at dei no ligg på toppen av tabellen.