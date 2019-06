Bergsøy avgjorde mot slutten: – Ikkje ein god kamp

Sport

SIF/Hessa har berre tapt ein heimekamp denne sesongen, og ålesundarane skulle vise seg å bli ei tøff oppgåve også for Bergsøy. Alt tyda nemleg på at laga kom til å dele poenga då kampuret viste 81 minutt. Men så dukka kaptein Daniel Jøsok Kvalsvik opp og ordna 1–0. Like etter sette Franjo Tepuric inn 2-0, og plutseleg hadde Bergsøy sigeren i lomma. Men SIF/Hessa gav ikkje opp, og like før fulltid reduserte spissveteranen Nils Ottar Sandø til 1–2. Men nærmare kom ikkje heimelaget, og Bergsøy kunne juble for tre nye poeng.