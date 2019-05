Bergsøy banka Blindheim: – Dei unge gir oss kamp om plassen

Sport

Framfor 240 tilskodarar skjedde det lite før Magnus Myklebust blei felt i straffefeltet etter 17 minutt. Straffa sette Franjo Tepuric sikkert i mål. Myklebust var frampå igjen sju minutt seinare då innlegget hans blei kontant sett i eige mål av Erik Iversen Florvaag. Myklebust var no på hogget, og like etterpå sende han av garde ei kanonkule i keepers høgre hjørne, via stolpen. Ikkje lenge etter det igjen kunne gurskingen auka til 4-0, men avslutninga sneia stolpen. Det heile etter eit flott innlegg frå unge og lovande Kristoffer Dahlstrøm på høgrekanten.