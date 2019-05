– Surt at det ikkje går vår veg

Sport

Det er spesielt ein situasjon Bergsøy-trenar Tommy Malins reagerer på. Tidleg i andre omgang blir Franjo Tepuric felt på hjørnet av 16-meteren, ikkje ulikt fellinga same Tepuric blei utsett for i kampen mot Hareid. Men i begge tilfelle blir Tepuric beordra på beina igjen av kampens dommar, som i dag var Even Myrheim (Emblem). Det kan hende Myrheim hadde kome fram til ein anna avgjersle om han hadde moglegheita til å sjå situasjonen på TV.