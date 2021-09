Kultur

Regjeringa gav i Statsbudsjettet for 2021 for fyrste gong statstilskot til Kystpilegrimsleia. I statsbudsjettet for 2022 aukar regjeringa tilskotet til Kystpilegrimsleia frå 1 til 2 millionar kroner, og varslar at opptrappinga vil halde fram. Dette vert opplyst i ei pressemelding.