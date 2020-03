Asker-kunstnar Pippip Ferner har laga utstilling på Runde Miljøsenter:

– Ein stille provokasjon gjennom morbid estetikk

Kunstnar Pippip Ferner er over gjennomsnittet oppteken av naturvern og plastforsøpling. Så viktig er det for Pippip at ho no har laga ei eiga utstilling ut frå marin forsøpling, der mykje av det sporar seg tilbake til fiskeri- og havbruksnæringa.