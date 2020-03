Blir det sommarfest i Fosnavåg i år? Sjølvsagt, svarar festivalstyret:

Lovar sommarliv i sentrum

For dei av dykk som lurer på om den tradisjonsrike sommarfesten i Fosnavåg vert arrangert i år kan no festivalgjengen fjerne all tvil. Festival blir det, og den blir bra, opplyser styret.