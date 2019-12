Vakkert i Gursken kyrkje: – Ein enorm presisjon

Dette var rett og slett ei vakker gåve til oss, no i førjulstida.

Kultur

Verket er av dei aller mest kjende i musikkhistoria. No skulle det framførast i Gursken kyrkje; i det store jubileumsåret. Også Ørstakoret jubilerer; nokre songglade ørstingar starta det for 80 år sidan, den gongen, i 1939, under namnet Ørsta ungdomskor.