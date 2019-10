Kultur

Dette har vore ein draum i mange år, og vi gler oss over at biletskaparar frå fjern og nær har meldt seg på. Amatørkunst er noko vi brenn for. Gleda ved å skape, og gleda ein gir andre som vert berørt av bilda ein skaper, det er det som er det viktige. Velkomen til utstillinga «Skapt til å skape».

Aina