Etter 13 minutter tok Nymark 2 ledelsen ved Alexander Sonwaen, men Tobias Bratshaug Dalland utlignet da han satte inn 1-1 sju minutter senere. Ved pause var stillingen 1-1.

Ett poeng til hver

Andreas Garen-Femoen sørget for at Nymark 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 67 minutters spill, men Cedric Forlan Garrido Brandsdal utlignet da han satte inn 2-2. Preben Markhus Manger sendte Nordre Holsnøy foran da han satte inn 3-2 to minutter før slutt, men to minutter på overtid utlignet Sonwaen for Nymark 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-3.

Mye å se fram til neste runde

Ketil Andre Markussen dømte kampen.

I neste runde skal Nordre Holsnøy måle krefter med Sædalen/Kringlebotn 2 18. april. Nymark 2 møter Kvernbit 2 25. april.