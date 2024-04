Frida Velta sendte Snøgg 2 foran da hun satte inn 1-0 allerede etter ni minutter, og Snøgg 2 var på farten igjen fire minutter senere. De doblet ledelsen da Ingrid Grefsrød Bolkesjø satte inn 2-0. Etter en halvtimes spill la Hedda Rønningen på til 3-0 for Snøgg 2, og Marte Tørre Hesjedal la på til 4-0 for Snøgg 2 like etterpå. Rønningen scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-0 etter 33 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-5.

Målshow etter pause

Noen minutter etter hvilen økte Snøgg 2 ved Haukvik, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for samme lag. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, fullførte Snøgg 2-angriperen sitt hattrick. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 0-8.

Milla Jakobsen Skjelsvik fikk gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Amir Poliku var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Snøgg 2 prøver seg mot Skarphedin 26. april, mens Borg/Tollnes spiller neste kamp mot Seljord tre dager senere.