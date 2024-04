Gimletroll tok ledelsen ved Ferning etter 15 minutters spill, men ti minutter senere utlignet Vindbjart 2. Sarah Fiskebeck Klefstad sendte Gimletroll i føringen på nytt da hun satte inn 2-1 etter 30 minutter. Ved pause sto det 1-2.

Dominerte etter hvilen

Ameli Risholm Liverød scoret for Gimletroll ti minutter ut i andreomgangen, slik at resultattavla viste 3-1. Ferning scoret igjen da hun gjorde 4-1 rett etterpå, og Josefine Knobel Andersen økte til 5-1 for Gimletroll da det var spilt en halv time i andre omgang. I samme minutt la Tomine Høiåsen på til 6-1 for bortelaget, og Ferning sikret seg hattrick da hun la på til 7-1 ni minutter før slutt. Fire minutter senere scoret samme spiller sitt fjerde mål da hun gjorde 8-1. Tre minutter før slutt reduserte Vindbjart 2 til 2-8. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-8.

Spennende runde i vente

Etter torsdagens kamp er Vindbjart 2 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Gimletroll er nummer tre med tre poeng.

Enrique Ibaceta Gonzalez var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vindbjart 2 måle krefter med Myra, mens Gimletroll møter Søgne 2.