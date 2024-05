Lauritzen sendte Hei foran da han satte inn 1-0 etter 13 minutter, og William de Jong Hillbo doblet ledelsen for Hei da han satte inn 2-0 ti minutter senere. Nicholas Hauge-Strøm reduserte for Herkules etter 25 minutters spill. Jonanil Prabhakar scoret for Hei etter 36 minutter, slik at resultattavla viste 3-1. Håvard Haugli Nybråten satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Hei sju minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-4.

Var suverene i andre omgang

Seks minutter etter hvilen økte Hei ved Lauritzen, og Jacob Dawson Sævik økte ledelsen for Hei da han satte inn 6-1 etter 73 minutters spill. Rett etterpå fullførte Lauritzen sitt hattrick, og Prabhakar satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Hei. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-8.

Herkules' Michael Estifanos Isak fikk gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter mandagens kamp ligger Herkules på 13. plass på tabellen med null poeng, mens Hei er på andreplass med ni poeng.

Andre Isaksen var dagens dommer.

I neste runde skal Herkules måle krefter med Tollnes 14. mai, mens Hei møter Urædd samme dag.